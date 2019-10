Auto si schianta contro la cuspide dello svincolo: 4 feriti e caos in galleria

Schianto violentissimo martedì pomeriggio in tangenziale: un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. Tutto è successo pochi minuti dopo le 16.30, sulla Tangenziale Ovest in direzione Castel Mella, nella galleria che attraversa il tratto di Via Orzinuovi, zona ortomercato.

E' qui che all'altezza dello svincolo per l'Eib un'auto ha sbagliato l'uscita, finendo per centrare in pieno la cuspide che separa le due carreggiate. Non è chiaro il motivo dello schianto: forse un malore alla guida, una distrazione, oppure il conducente ha semplicemente sbagliato le “misure”.

Sul posto 3 ambulanze e automedica

L'allarme è stato lanciato in codice rosso: sul posto si sono precipitate tre ambulanze oltre all'automedica, la Polizia Locale per i rilievi, i Vigili del Fuoco per il supporto alle operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza della carreggiata.

Sono quattro i feriti, per fortuna non gravi, ricoverati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza: nello specifico si tratta di tre donne di 75, 81 e 82 anni e un uomo di 80. Non pochi i disagi al traffico, all'ora di punta. Ma comunque un sospiro di sollievo per una situazione che poteva sembrare ben più complicata.