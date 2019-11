Maxi incidente in tangenziale: tre auto coinvolte e traffico nel caos

Lunedì mattina complicato per coloro che, per raggiungere il luogo di lavoro, devono percorrere la Tangenziale Ovest. Poco prima delle 8, un incidente ha mandato in tilt il traffico in direzione di Concesio e della Val Trompia.



Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un tamponamento a catena: la carambola avrebbe coinvolto tre auto e sei persone, nel tratto compreso tra via Del Serpente e il raccordo con la Tangenziale Sud.

Nessuna delle persone ferite sarebbe in gravi condizioni: sul posto, per i soccorsi, sono state inviate tre ambulanze e i sanitari del 118 stanno prestando le prime cure. L’incidente ha mandato in tilt la viabilità sulla traffica arteria cittadina, con code lunghe chilometri. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che si sta occupando anche di gestire il traffico.