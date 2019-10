Auto si schianta e abbatte un palo della luce, paura per un ragazzo

Brutto incidente stradale poco prima delle 7 di domenica mattina. Una Fiat Punto nera guidata da un ragazzo di 27 anni si è schiantata in tangenziale Ovest, nei pressi della grande rotonda che collega via Monte Lungo e il ponte sul Mella che porta a Urago.

Per cause ancora in corsa d'accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo, che ha finito per abbattere uno dei grossi pali della luce azzurri che si trovano tra le due carreggiate. Per soccorrere il ragazzo sono stati inviati un'ambulanza, i vigili del fuoco di Brescia e la polizia locale.

Fortunatamente, il 27enne non ha riportato gravi lesioni e se l'è cavata con un grosso spavento. Limitati i disagi per il traffico in tangenziale, a quell'ora praticamente vuota.