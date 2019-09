Schianto auto-tir, è caos traffico: tangenziale chiusa, chilometri di coda

Brutto incidente stradale martedì mattina, poco prima delle 11, sulla tangenziale Sp11 Padana Superiore, nel tratto compreso tra la galleria di Calcinato e il ponte sul Chiese. Nello schianto sono rimasti coinvolti un'auto e un mezzo pesante: due le persone ferite, tra le quali un'anziana signora di 78 anni.

Per i soccorsi è stata inviata in codice rosso un'ambulanza, ma, dalle prime informazioni trapelate, pare che non ci siano feriti in pericolo di vita. Per permettere l'intervento degli uomini del 118, sul posto insieme alla Stradale e ai Vigili del Fuoco di Brescia, la strada è stata chiusa al traffico. Si segnalano chilometri di coda in entrambi i sensi di marcia.