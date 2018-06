Schianto in galleria: intera famiglia in ospedale e traffico paralizzato

Un tamponamento che pareva innocuo ha scatenato code chilometriche lungo la Sp 510 : lo schianto domenica sera intorno alle 19.30 sotto la galleria Pianzole, a Sulzano, in direzione Iseo. Sono tre le automobili coinvolte nell'incidente, e sette le persone a bordo: tra di loro anche due bambini, di 6 e 2 anni, ricoverati in ospedale per fortuna senza gravi conseguenze.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dagli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, sul posto per i rilievi. Il conducente di una delle auto coinvolte non si sarebbe accorto di una coda, o comunque di un rallentamento, finendo per colpire in pieno una Chevrolet Captiva, a bordo della quale viaggiava una famiglia, che a sua volta è finita addosso a un'altra macchina.

Poteva andare peggio, molto peggio: come detto sono almeno sette le persone coinvolte nel sinistro, tra di loro anche una famiglia trentina con due figli piccoli,: una bambina di 6 e un maschietto di due. Sono stati ricoverati in ospedale, a Iseo, in codice verde e giallo.

La centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto due ambulanze. Non pochi i disagi al traffico: code chilometriche si sono registrate durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente.