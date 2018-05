Auto sbanda ed esce di strada, poi lo schianto contro un albero

L'auto che sbanda, esce di strada e si schianta contro un grosso albero. Davvero da brividi la dinamica dell'incidente che si è verificato giovedì mattina a Sulzano. Tutto è accaduto attorno alle 9.30 in via Cesare Battisti: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e due ambulanze a sirene spiegate.

Un impatto tremendo: negli istanti successivi all'incidente, per il conducente si è temuto il peggio, tanto che da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è rientrato con l'arrivo sul posto dei soccorritori della Croce Rossa di Palazzolo.



L'uomo al volante, un 62enne, è stato trasportato all'ospedale di Ome a bordo di un'ambulanza. Per lui parecchi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente critiche: è stato ricoverato in codice giallo.

All'origine dello schianto potrebbe esserci un malore, ma è solo una delle tante ipotesi al vaglio della Polizia Provinciale, che ha raccolto i rilievi e sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.