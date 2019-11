Terribile carambola in galleria: un morto e due feriti

Una carambola terribile si è verificata, poco prima delle 15 di giovedì, lungo la Provinciale 510 bis, all’interno della galleria Covelo, in territorio di Sulzano. Il bilancio è purtroppo pesantissimo: un uomo ha perso la vita nello schianto in cui, stando alle prime informazioni trapelate, sono rimasti coinvolti più di due veicoli.

L’uomo - di cui al momento non si conoscono le generalità - sarebbe morto sul colpo. Vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono al lavoro per soccorrere gli altri feriti: si tratterebbe di un uomo e di una donna. Avrebbero riportato seri traumi, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Traffico in tilt: la Provinciale è stata chiusa, nel tratto compreso tra Sulzano e Iseo. Caos e code anche lungo le strade secondarie e nel centro di Sulzano.