Fuori strada in moto, si schianta nel campo: biker soccorso dall'eliambulanza

Una gita in moto insieme ad alcuni amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 46enne di Torbole Casaglia. Il biker ha perso il controllo della sua potente due ruote mentre affrontava la Provinciale 69, che da Storo porta al bivio per Baitoni, finendo in un campo di mais.

Un volto di pochi metri, attutito proprio dalla coltivazione, ma per alcuni istanti si è temuto il peggio. A dare l'allarme, attorno alle 17, sono stati gli altri motociclisti, anche loro bresciani.

In pochi secondi sono sopraggiunte un'ambulanza, i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Riva del Garda, mentre da Trento si è alzato in volo l'elisoccorso. Il 46enne è stato trasferito, in eliambulanza, nel nosocomio trentino: avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.