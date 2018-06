Pauroso schianto col quad, muore a soli 42 anni: lascia moglie e figlie

Aveva solo 42 anni Stefano Piora, la vittima del terribile incidente stradale di giovedì pomeriggio in Via Seradello a Ponte Zanano di Sarezzo, una strada giudicata “pericolosa” e su cui da tempo non mancano le polemiche dei residenti. La dinamica dello schianto, avvenuto intorno alle 14.30, è al vaglio della Polizia Stradale di Sarezzo.

Piora era appena uscito di casa per andare al lavoro, al negozio Punto Natura di Via Dante che gestiva insieme alla compagna. In sella al suo fedele quad, si sarebbe trovato in un punto stretto della strada, con una Opel Corsa che viaggiava in direzione opposta ma comunque ferma, con la freccia accesa per svoltare.

Piora avrebbe fatto il possibile per evitarla, ma ha toccato il paraurti che ha fatto da trampolino, ribaltando il quad che ha concluso la sua folle corsa incastrato tra due automobili in un parcheggio di un'azienda. Sono stati proprio i dipendenti dell'azienda, che hanno assistito alla scena da lontano, ad allertare il 112.