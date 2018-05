Travolse e uccise un giovane motociclista, automobilista condannato a 8 mesi di reclusione

È stato condannato per omicidio stradale Marcello Guardini: due anni fa il 69enne travolse, uscendo da uno stop, la moto su cui viaggiava Stefano Ferrari. Per il 35enne di Calvisano non ci fu nulla da fare