Tragico schianto sulla 45bis: auto schiacciata da un camion, morto il conducente

Ancora sangue sulle strade del Bresciano. Nel primo pomeriggio di martedì un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Statale 45bis, tra Prevalle e Gavardo.

Tutto è accaduto verso le 13.15: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco, ma per l'automobilista non c'è, purtroppo, stato nulla fare.

Forse un malore all'origine dello schianto

Stando alle prime informazioni trapelate, l'auto avrebbe sbandato improvvisamente, invadendo l'opposta corsia. Poi il tragico impatto con il mezzo pesante: la macchina sarebbe stata schiacciata dal camion. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Stradale, ma non si esclude che all'origine della sbandata improvvisa e del drammatico schianto ci sia un malore improvviso accusato dall'automobilista.

Caos traffico

Pesanti i disagi per il traffico: la Statale è stata chiusa, in entrambe le direzioni, tra Gavardo e Prevalle e lunghe code si registrano in entrambi i sensi di marcia.