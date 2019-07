Terribile schianto in curva, centauro muore sotto gli occhi degli amici

Un’altra domenica di sangue: il 49enne Cristiano Pasquale di Mirandola, provincia di Modena, ha perso la vita nel pomeriggio sulla Statale 42, tra il Passo del Tonale e Vermiglio (Tn). Era in sella alla sua moto Yamaha quando dal Passo stava scendendo verso valle: ha perso il controllo in curva, intorno alle 15, si è schiantato contro il guardrail.

Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare: è stato rianimato a lungo, per più di mezz’ora. Ma il suo cuore non ha più ricominciato a battere. L’allarme è stato lanciato dagli amici che erano con lui: hanno assistito alla tragica scena con i loro occhi. Tutti insieme erano partiti dall’Emilia Romagna per una gita in Trentino.

Il terribile incidente in curva

Il centauro avrebbe perso aderenza in curva, per cause ancora in corso di accertamento, tentando disperatamente di mantenere il controllo del mezzo. Niente da fare. Sul posto si sono precipitate ambulanza e automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. Da Trento si è levato in cielo anche l’elicottero.

Tutto inutile: Pasquale non si è più ripreso. Troppo gravi le ferite riportate. Era in trasferta in montagna, in sella alla sua fedele moto. Per passare una giornata in libertà, lontano dallo stress. Purtroppo è andata male, malissimo. La salma è stata già ricomposta in ospedale. A breve sarà messa a disposizione dei familiari, per organizzare il funerale.