Fuori strada, finisce in un fossato con le ruote all'aria: è grave

Ferito, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco, prima di essere trasportato in ospedale in codice rosso. È finita in questo modo la serata di un uomo di 40 anni, uscito di strada mentre viaggiava lungo la Sp 19, nel territorio comunale di Passirano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 23:40, pochi minuti dopo i Vigili del Fuoco di Brescia erano già stati allertati. Giunti sul posto, nei pressi dello svincolo per Ospitaletto, hanno raggiunto l'auto del 40enne, ferma su un fianco in un fossato a cinque metri dal livello della strada.

Estratto a fatica dai Vigili del fuoco, è stato trasportato in ospedale Civile in codice rosso. Sul posto anche la Polizia stradale, per i rilievi del caso.