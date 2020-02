Ingrana la retromarcia e investe un ragazzo: è il suo vicino di casa

È stato travolto da un’auto in retromarcia, a pochi passi dal condominio dove abita. È quanto accaduto a Soresina (Cr), vittima un 23enne, nella mattinata di mercoledì 19 febbraio. Non solo: al volante della macchina c’era un volto ben noto, quello di un vicino di casa.

Nessuna ripicca o ‘vendetta’: l’automobilista, impegnato nella manovra, non si sarebbe proprio accorto del giovane e lo avrebbe colpito in pieno.



Per fortuna le conseguenze non sono state drammatiche: il giovane avrebbe rimediato lesioni agli arti inferiori non di grave entità. Tutto è accaduto poco prima delle 9 in via Maineri: sul posto è intervenuta un'ambulanza, che ha poi portato il giovane in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.