Terribile frontale con un'auto, camper si ribalta: caos traffico, code per 8 km

Martedì pomeriggio da dimenticare sulla Statale del Tonale, dove - verso le 16 - un camper e una Fiat Panda si sono scontrati frontalmente all'altezza di Mollo di Sonico.

Stando a una prima ricostruzione, pare che la Panda abbia invaso la corsia opposta e il guidatore del camper - un turista tedesco - abbia bruscamente sterzato a sinistra nel tentativo di evitare l'impatto. Una manovra in parte riuscita: il camper è stato centrato 'solo' all'altezza del parafango destro, ma - a seguito dell'impatto - ha finito per ribaltarsi ruote all'aria.

Nei due veicoli viaggiavano una donna e due uomini: tutti hanno riportato ferite e contusioni, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, il traffico è rimasto bloccato per ore: la coda ha raggiunto una lunghezza di 3 chilometri per chi viaggiava verso fondovalle, di 5 chilometri in direzione opposta.