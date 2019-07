Si schianta in bici contro un muro, cade e batte la testa: grave una ragazzina

Brutto incidente in bicicletta per una ragazzina di 15 anni: dopo aver perso il controllo del mezzo, ha finito per schiantarsi contro un muretto. È successo poco prima delle 11 di giovedì in via Santuario della Madonna a Sonico.

La ragazzina non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe violentemente battuto la testa sull'asfalto. Inizialmente si è temuto il peggio, dato che la 15enne era in stato confusionale, e sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, partito da Bergamo. L'allarme sarebbe rientrato dopo il ricovero in ospedale, a Esine.