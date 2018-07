Auto esce di strada e si ribalta: conducente in prognosi riservata

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì a Corteno Golgi: per cause ancora in via d'accertamento un'auto è uscita di strada, ribaltandosi nel bosco. È accaduto poco prima delle 15.30 lungo un'impervia stradina sterrata in località Fucine.

Sul posto sono tempestivamente accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dal mezzo incidentato e il personale sanitario del 118, arrivato a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Sondalo. L'automobilista, un 76enne della zona, avrebbe riportato seri traumi: è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia Stradale