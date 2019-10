Senza patente, guida l'auto della sua ragazza: scappa e si schianta contro un muro

La paletta si è alzata, ma lui - che guidava nonostante la patente gli fosse stata revocata - ha continuato imperterrito il suo viaggio. Per seminare i militari ha pure pigiato sull'acceleratore dell'Audi della sua fidanzata, nel disperato tentativo di seminare la pattuglia.

Una folle fuga durata solo 100 metri: il giovane, un 23enne di Puegnago del Garda, ha perso il controllo della potente auto ed ha finito per schiantarsi contro un muro. La sua corsa è finita in un parcheggio di via Repubblica a Soiano del Lago.

Una volta abbandonata l'auto, il 23enne, la fidanzata e un' altra ragazza che viaggiava con la coppia hanno cercato di nascondersi dietro a una siepe, ma sono stati trovati dai militari.

Il giovane è stato multato per guida senza patente e pure segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacenti: una volta sceso dall'Audi si è infatti disfato di una dose di cocaina, che i militari hanno scovato a poca distanza dalla macchina. Nei guai anche la fidanzata, sanzionata per aver permesso al 23enne di guidare nonostante sapesse che non era più in possesso della patente.