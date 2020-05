Tragico incidente: auto travolta da un camion, uomo muore sul colpo

Tragico incidente stradale verso le 7.30 di giovedì mattina a Soiano, sul Lago di Garda. Lo schianto ha visto coinvolti lungo via Brescia un'auto e un mezzo pesante.

Stando alle prime informazioni trapelate, pare che un camion si sia ribaltato sopra l'auto per cause ancora da accertare: una dinamica terribile che non ha lasciato scampo a un uomo di 67 anni, morto sul colpo. Nell'incidente è rimasto ferito anche un 47enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso e una squadra dei vigili del fuoco. La strada, che collega il paese a Carzago della Riviera, è stata chiusa per permettere i soccorsi.