Auto schiacciata dal rimorchio di un camion, 67enne di Manerba muore sul colpo

È morto mentre era al volate della sua Toyota Yaris: l’abitacolo della sua auto è stato schiacciato e completamente distrutto dal rimorchio di un mezzo pesante. Per Francesco Gandaglia, 67enne di origini valgobbine e di casa a Manerba del Garda, non c’è stato nulla da fare. Intrappolato tra le lamiere compresse dal peso - diverse tonnellate - del carico del camion, è deceduto sul colpo.

Una scena davvero terribile quella a cui hanno assistito i soccorritori: i volontari del 118, arrivati a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso, e i vigili del fuoco. Dell’utilitaria guidata dal 67enne, dopo l'incidente -avvenuto in territorio di Calvagese e non di Soiano come da noi precedentemente scritto - non è rimasto altro che un ammasso informe di lamiere.

Tutto è accaduto in una frazione di secondo, attorno alle 7.30 di giovedì mattina, lungo via Brescia, la strada che collega Soiano a Calvagese della Riviera. La Yaris guidata dal 67enne é stata schiacciata dal pesante rimorchio del mezzo pesante, che trasportava mangimi, all’uscita di una curva. Stando a un prima ricostruzione, effettuata dalla Polizia stradale di Desenzano, il camionista avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un improvviso spostamento del carico. Il mezzo pesante ha finito per ribaltarsi e parte del rimorchio è piombato addosso all’utilitaria che procedeva nell’opposto senso di marcia.

Sotto shock il camionista, un 47enne: è stato trasferito all’ospedale di Desenzano: avrebbe rimediato ferite non di grave entità ed è già stato sottoposto agli accertamenti per verificare il tasso etilico nel sangue e l’eventuale assunzione di droghe.