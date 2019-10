Travolta nel parcheggio da un camion in manovra, donna in gravi condizioni

Investita da un camion, ha riportato gravi traumi ed è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Peschiera. Vittima dell'incidente, avvenuto mercoledì mattina a Sirmione, una donna austriaca di 75 anni, che stava trascorrendo un periodo di vacanza nella località Gardesana.

Stando alle prime informazioni trapelate, la donna avrebbe riportato gravi lesioni e fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutto è accaduto poco dopo le 9.30 nel parcheggio dell'hotel Miramar: per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Salò, la donna è stata colpita in pieno dal mezzo pesante, che pare stesse effettuando una manovra nel piazzale dell'albergo, situato in via XXV Aprile, dove l'anziana era ospite.

Per lei inizialmente si è temuto il peggio: scattato l'allarme, sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso. Dopo le prime cure, la donna, che non avrebbe mai perso conoscenza, è stata trasferita all'ospedale di Peschiera del Garda e ricoverata in codice rosso.