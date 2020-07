Auto in panne centrata da un camion: un ferito e traffico nel caos

Spaventosa carambola verso le 10 di giovedì mattina lungo l’autostrada A4, in direzione Verona. Stando alle prime informazioni trapelate, un'auto rimasta in panne a cavallo tra la prima corsia e quella d'emergenza è stata colpita da un mezzo pesante in transito. Nel sinistro, avvenuto tra Sirmione e Peschiera, è poi stato coinvolto anche un altro veicolo di passaggio: è stato raggiunto dai pezzi di carrozzeria dell'auto centrata dal mezzo pesante.

Il conducente dell'auto in panne avrebbe riportato traumi, per fortuna non gravi, ed è stato trasportato in ospedale. Illeso il camionista. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Polizia Stradale di Verona Sud. Traffico in tilt: lunghe code sono segnalate nel tratto dov'è avvenuto l'incidente.