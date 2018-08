Incidente in autostrada, traffico nel caos: code chilometriche

Altra mattinata infernale per gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A4. A causa di un incidente, avvenuto attorno alle 9.30, il traffico in direzione Venezia è paralizzato. Autostrade per l'Italia segnala code di oltre 3 km all'altezza del casello di Sirmione.

Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un tamponamento tra due auto. Sarebbero 4 le persone coinvolte - 3 donne di 58, 59 e 69 anni e un 58enne- di cui solo una è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni.