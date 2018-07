Auto sbanda, si schianta contro i cartelli stradali e poi si ribalta

Spaventoso incidente nella tarda serata di martedì a Sirmione: un'auto fuori controllo è uscita di strada, finendo la sua corsa ruote all'aria a ridosso di uno degli alberi che costeggia la via. Tutto è accaduto poco prima delle 23, lungo via Colombare: vista la dinamica da brividi, sul posto sono giunte due ambulanze a sirene spiegate, oltre a una pattuglia dei Vigili del Fuoco.

Tantissimo lo spavento, ma lievi le conseguenza per l'uomo al volante: un 27enne di casa a Desenzano. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Desenzano, ma per lui pare nulla di grave, tanto che è stato ricoverato in codice verde. Gli è andata davvero bene, considerando i danni riportati dall'utilitaria (una Toyota Yaris) sulla quale viaggiava.

Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto mentre affrontava una curva. All'origine della sbandata una distrazione, o forse un colpo di sonno: spetta alla Polizia Locale di Desenzano fare luce sulle cause dell'incidente. Poi lo schianto contro alcuni cartelli stradali, infine la 'capovolta' sull'asfalto, terminata contro il tronco di un albero.