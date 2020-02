Auto si ribalta in mezzo alla strada: paura per una mamma e i suoi bimbi

Spaventoso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, verso le 19 di giovedì a Sirmione. Per cause ancora in corso d'accertamento, un Range Rover ha improvvisamente sbandato e si è poi ribaltato in mezzo a via Alfieri, senza coinvolgere altri veicoli.

A bordo c'era una 45enne con due figli di 7 e 8 anni (un maschio e una femmina), che hanno riportato solo lievi lesioni. Per liberarli dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Salò. I feriti sono stati tutti portati in ospedale a Desenzano, soccorsi da tre ambulanze.