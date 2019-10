Morto a 18 anni, l'ultimo grande regalo di Simone: donerà gli organi

L'ultimo grande regalo di Simone Marongiu, il ragazzo di appena 18 anni morto in ospedale a pochi giorni dal terribile incidente di sabato sera, a Trescore Balneario, mentre stava tornando a casa a Capriolo, dove si era trasferito da poco più di un anno: i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Una vita spezzata, dunque, ma che potrà contribuire a salvarne altre.

Simone è morto in ospedale a Bergamo: era ricoverato nel reparto di Rianimazione del Giovanni XXIII. Ci era arrivato ancora sabato, a seguito del sinistro in cui era rimasto coinvolto: nello schianto era finito rovinosamente a terra, dopo un volo di diversi metri, nell'impatto con una Opel guidata da un 28enne che abita in paese.

Era cresciuto a San Paolo d'Argon, in Val Cavallina, e si era poi trasferito a Capriolo. Grande appassionato di cucina, studiava all'istituto Ikaros di Grumello del Monte: sognava di diventare un cuoco di fama. Un sogno che purtroppo non si realizzerà mai. A breve sarà resa nota la data dei funerali.