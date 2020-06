Tragico schianto in autostrada: la vittima è un 24enne di Marone

È pesantissimo bilancio degli incidenti a catena avvenuti nella mattinata di lunedì lungo l’autostrada del Brennero, all’altezza di Mantova: due vittime, tra cui il 24enne di Marone Simone Faletti, e un ferito grave.

Il giovane - tecnico di laboratorio per un centro di ricerche chimiche di Montichiari - era al volante di un furgone Peugeot: non si sarebbe accorto della colonna formata in seguito ai primi due sinistri e si è schiantato contro un tir. Nessun segno di frenata sull’asfalto: l’impatto è stato devastante, riducendo il furgoncino ad un ammasso di lamiere, e fatale per il ragazzo, che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 25 anni.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10.30: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti le ambulanze, i Vigili del Fuoco e la polizia stradale di Verona Sud che ha effettuato i rilievi e ricostruito l'accaduto.