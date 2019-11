Travolto in bicicletta, scaraventato contro il guardrail: muore davanti agli occhi del nipote

Stava percorrendo in bici la Sp41, quando è stato travolto da un’auto: sbalzato dalla sella è finito contro il guardrail e poi sull’asfalto. Un impatto terribile che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Questo il tragico destino di Silvano Bologni, 70enne della zona.

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, sotto gli occhi del nipote dell’anziano: il giovane, anche lui in bicicletta, ha assisto impotente alla scena e ha allertato i soccorsi, ma per il 70enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale: stando a una prima ricostruzione, pare che l’anziano stesse pedalando lungo la corsia riservata alle biciclette quando è stato colpito in pieno da una Fiat Panda.