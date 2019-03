L'auto distrutta in un groviglio di lamiere: lesioni cerebrali per il ragazzo alla guida

Una botta tremenda, uno schianto violentissimo: il ragazzo alla guida che con l'aiuto dei soccorritori scende da solo dall'auto, ma in un bagno di sangue. E una probabile emorragia che invece fa precipitare la situazione. La corsa disperata in ospedale, il ricovero d'urgenza: a più di 24 ore dall'incidente non può ancora essere dichiarato fuori pericolo.

Sono questi gli ultimi aggiornamenti a margine del sinistro stradale di lunedì notte a Sedena, lungo la Sp578 in direzione Lonato. La Toyota Yaris che trasportava un 24enne lonatese di origini ucraine, alla guida, e la sua ragazza di appena 20 anni, improvvisamente è uscita di strada ribaltandosi in un groviglio di lamiere.

Le condizioni dei due ragazzi

Grave la ragazza sul sedile del passeggero: è stata trasferita alla Poliambulanza da un'autolettiga di Valtenesi Soccorso. Per lei diverse fratture e una prognosi di almeno 90 giorni. Gravissimo il giovane alla guida: è ricoverato in prognosi riservata al Civile, trasferito in ospedale in elicottero (in codice rosso) dopo essere stato soccorso sul posto da un'ambulanza del Cosp di Bedizzole e dall'automedica di Gavardo.