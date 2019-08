Schianto in scooter insieme al papà, ragazzino in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni del ragazzino di 14 anni vittima insieme al papà del violentissimo schianto di giovedì pomeriggio a Polpenazze, in Via Borrine, in curva, proprio di fronte alla Gardaplast. Erano in sella a uno scooterone Kymco, diretti verso il paese, quando all'altezza della curva si sono trovati di fronte una Mercedes classe C station wagon, e l'hanno centrata in pieno.

Sbalzati sull'asfalto: ragazzo privo di sensi

Sono stati sbalzati entrambi sull'asfalto: ferito ma sempre cosciente il padre, ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, ben più gravi le condizioni del figlio 14enne, rimasto a terra privo di sensi. E' stato soccorso sul posto, e poi trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, arrivato in ospedale con l'elicottero decollato da Verona.

Illeso il conducente del Mercedes, un 60enne che abita in zona: agli agenti della Polizia Stradale di Salò, intervenuti per i rilievi, ha raccontato di aver svoltato a sinistra, in uscita dallo stop, dopo aver aspettato un'auto che invece stava svoltando a destra, e dunque di non aver visto arrivare lo scooterone.

I mezzi sequestrati dalla Polstrada

Come da prassi è stato sottoposto ad alcol test, ma è risultato negativo. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Sul posto anche due ambulanze, dell'Anc di Roè Volciano e di Valtenesi Soccorso, e l'automedica: il tratto stradale è rimasto chiuso a lungo, e la viabilità affidata agli agenti della Polizia locale della Valtenesi.

Padre e figlio stavano andando a giocare a tennis, così almeno riferiscono alcuni testimoni. Sulla dinamica, comunque, ci sarà ancora da fare chiarezza. Di certo una mancata precedenza, e poi le ipotesi di un sorpasso azzardato, e della velocità sostenuta.