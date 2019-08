Schianto tra un'auto e uno scooter: due feriti, uno ha perso molto sangue

Brutto incidente stradale a Limone sul Garda nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 14. Nello schianto in una galleria della Gardesana tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora in corso d'accertamento, sono rimasti coinvolti una 47enne e un 58enne.

Uno dei due feriti ha perso molto sangue ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dove - mezzora più tardi - è sopraggiunta l'altra ambulanza. Entrambi hanno riportato lesioni serie, ma non sembrano essere in pericolo di vita.

Per i soccorsi è intervenuta anche una squadra del vigili del fuoco di Riva del Garda, mentre rilievi e testimonianze sono stati raccolti dagli agenti della Stradale.