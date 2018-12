Terribile schianto in scooter, grave un ragazzo: è stato operato d'urgenza

CERVENO. Bruttssima caduta in scooter per un 17enne residente in paese. Domenica verso le 22, il giovane ha perso il controllo del mezzo lungo via Martiri della Libertà, schiantandosi rovinosamente a terra.

Nell’impatto con l’asfalto ha riportato gravi lesioni. Sul posto si è precipitata un'ambulanze di Camunia Soccorso: il ragazzo è stato subito portato all'ospedale di Esine. All'arrivo nel nosocomio, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato operato d'urgenza.

I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri di Breno, che indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.