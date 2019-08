Con lo scooter contro il marciapiede, cade e batte la testa sull’asfalto: è grave

Un 58enne di casa a Desenzano è stato ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale di Verona, in seguito a una brutta caduta dalla due ruote su cui viaggiava. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle 16.30, a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano.

Stando a quanto ricostruito, il 58enne avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo del suo scooter mentre affrontava l’incrocio tra via Giacomo Leopardi e via Giuseppe Mazzini. La due ruote avrebbe finito per schiantarsi contro il marciapiede e il 58enne sarebbe stato sbalzando dalla sella, battendo violentemente il capo sull’asfalto.

Per fortuna, il 58enne indossava il casco, ma l’impatto è stato comunque violento, tanto che ha rimediato un forte trauma cerebrale. Soccorso dai volontari della Croce Bianca di Brescia è poi stato trasferito, in eliambulanza, all’ospedale Borgo Trento di Verona. La sue condizioni sarebbero critiche, tanto che i medici si sono riservati la prognosi, ma non si temerebbe per la sua vita.