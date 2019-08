Scooter si schianta contro un'auto, ragazza sbalzata dalla sella: è gravissima

Una ragazza di 24 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni alla Poliambulanza, a seguito di un incidente che l'ha vista coinvolta - verso le 19.15 di mercoledì - lungo la strada che collega piazzale Arnaldo e il castello di Brescia.

L'esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio della Locale, ma pare che il Ducati Hypermotard sui cui viaggiava la giovane, guidato da un 31enne di Avellino (i due sono conterranei), non si sia accorto che una Fiat Punto stesse svoltando a sinistra mentre saliva sul colle Cidneo, per poter parcheggiare a lato della carreggiata. Lo scooter, che procedeva nella stessa direzione, ha finito per scontrarsi contro la parte posteriore della vettura: la ragazza è stata sbalzata di sella e ha finito per sfondare il lunotto posteriore.

Dopo l'arrivo dei soccorsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dov'è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.