Tre vetture si scontrano in galleria: quattro feriti gravi, traffico in tilt

Lo schianto è avvenuto attorno alle 6:30, forse il momento peggiore per quanto riguarda il traffico degli sciatori domenicali diretti in valle. La preoccupazione maggiore però è per i tanti feriti, addirittura sette, dei quali quattro versano in gravi condizioni.

Le cause dello scontro, avvenuto sotto la galleria Trentapassi, lungo la ex strada statale 510 Sebina Orientale (SS 510), ora strada provinciale BS 510 Sebina Orientale, sono in corso di accertamento, come riportato dal Giornale di Brescia che dà la notizia. Coinvolte due Bmw, una di colore grigio e una di colore nero, ed un Fiat Fiorino bianco. Nessuno dei veicoli ha preso fuoco nello schianto.

Tante le ambulanze giunte sul posto, e addirittura due gli elicotteri, partiti dal Civile di Brescia e dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I feriti più gravi sono stati trasferiti negli stessi due nosocomi, in Poliambulanza e a Esine.

Traffico completamente in tilt: la Polizia Stradale sta deviando le automobili sulla sponda bergamasca del Sebino, nel frattempo i Vigili del fuoco cercano di liberare la Trentapassi.