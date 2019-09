Arriva lungo in curva e si schianta contro il muro: grave motociclista

Una strada tortuosa, una curva dietro l'altra tra la vegetazione in un panorama da sogno: una goduria per i motociclisti, ma al contempo un pericoloso circuito dove ogni sbaglio può costare caro. Ne sanno qualcosa due turisti tedeschi, soccorsi e trasportati al Civile in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto lungo la strada Provinciale 38, tra Tremosine e Tignale. Il motociclista tedesco, 65 anni, viaggiava in direzione di Tignale quando, dopo una serie di curve, è andato lungo nell'affrontare una svolta a sinistra e si è schiantato contro il muretto di contenimento del versante. Nemmeno troppo danneggiata la motocicletta, una Honda Cbr, ma l'esito dell'impatto per i due turisti è stato pesantissimo.

Privo di sensi, il 65enne è stato prelevato dall'eliambulanza levatasi in volo dall'ospedale Civile di Brescia. Una volta giunto al nosocomio, l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Depositato il 65enne, l'elicottero è tornato sul Garda per prelevare la moglie, ricoverata anch'essa con una gamba fratturata. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia.