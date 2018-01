Mancata precedenza, violento schianto all'incrocio: donna in ospedale

Due auto distrutte e una donna in ospedale. È il bilancio dello spaventoso incidente che si è verificato giovedì sera a Sarezzo, in località Ponte Zanano. All'origine dello schianto, che ha coinvolto una Lancia Musa e un Range Rover, ci sarebbe una mancata precedenza.

L'allarme è scattato attorno alle 20 da via del Seradello: sul posto il 112 ha inviato tre ambulanze e una pattuglia della Polizia Stradale. Tanto, tantissimo, lo spavento, ma lievi le conseguenze per gli automobilisti coinvolti. Ad avere la peggio nel sinistro la donna al volante dell'utilitaria, una 52enne del posto.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata all'ospedale Civile di Brescia: avrebbe riportato traumi non gravi ed è stata ricoverata in codice giallo. Per il giovane al volante del fuoristrada, un 27enne, non si sarebbe invece reso necessario il trasporto in ospedale.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della stradale di Iseo, che si sono occupati dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto all'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza.