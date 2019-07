Auto invade l'opposta corsia, pauroso frontale: 4 feriti e traffico in tilt

Spaventoso schianto frontale lungo la Provinciale 345 che collega Sarezzo alla Valtrompia: sembra a causa di un malore del conducente, un'auto ha invaso l'opposta corsia finendo per scontrarsi contro un'altra macchina.

L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 40, alle 10.50 di domenica mattina: sul posto il 112 ha inviato tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il primo bilancio è di 4 feriti, tra cui una ragazzina di 12 anni. Stando alle prime informazioni trapelate, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Solo l'automobilista che ha accusato il malore, un 67enne, è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Traffico rallentato in direzione di Brescia: sul posto oltre alla Polizia Stradale, che si sta occupando dei rilievi, ci sono i Vigili del Fuoco.