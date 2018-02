Schianto contro un’auto ferma al semaforo, si ribalta in mezzo alla strada

Brutto incidente domenica pomeriggio a Sarezzo. Attorno alle 15 un violento scontro fra tre auto ha allarmato residenti e passanti di Via Repubblica. A seguito dell'impatto, una delle macchine coinvolte, una Lancia Ypsilon, si è ribaltata sulla carreggiata.

Temendo il peggio, il 112 ha inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco. Un grosso spavento, ma pare nulla di grave per la donna al volante dell'utilitaria, una 34enne del posto: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di Gardone Val Trompia e ricoverata in codice giallo.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale di Brescia, che ha raccolto i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente ci sarebbe un tamponamento: la Lancia Ypsilon non avrebbe fatto in tempo a frenare colpendo in pieno una Fiat Panda, che era regolarmente ferma al semaforo. A seguito dell'impatto, la Ypsilon è finita ruote all'aria, mentre la Panda ha terminato la sua corsa contro la Renault Clio che la precedeva.

Traumi e ferite, di lieve entità, anche per la coppia che viaggiava sulla Panda: marito e moglie sono stati trasportati in ospedale, sempre a Gardone, per le cure del caso e poi ricoverati in codice verde.