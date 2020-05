Muore a 29 anni in un incidente: due settimane per poterle dire addio

E’ tornata a casa dopo due settimane la salma di Sara Crepetti, la ragazza di appena 29 anni morta il 25 aprile scorso in un terribile incidente stradale, sulla Strada provinciale 11 nel tratto tra Settimo Milanese e Milano, all’altezza dell’uscita per Molino Dorino. I funerali, dopo una lunga attesa dovuta a ritardi burocratici probabile conseguenza degli strascichi dell’emergenza sanitaria, sono stati celebrati martedì pomeriggio al cimitero di Pieve, frazione di Lumezzane, il paese dove è nata e cresciuta.

La piangono il marito Nicodemo Romeo, che era con lei il giorno dell’incidente, la madre Malika, il suocero Giuseppe, il cognato Mario. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati negli ultimi giorni ai familiari: “Una giovane vita spezzata – si legge in uno dei numerosi memoriali pubblicati online dalle Onoranze funebri Benedini – lascia sempre dietro di sé il sapore dell’ingiustizia. Non resta che alzare lo sguardo e confidare che Sara ora sia tra gli angeli, per proteggere tutti voi”.

Il giorno terribile dell’incidente

Come detto la tragedia si è consumata il 25 aprile scorso, intorno alle 16. In sella alla moto c’erano Sara e il marito, quest’ultimo alla guida: per cause non ancora verificate ha perso il controllo della due ruote, finendo per ribaltarsi sull’asfalto prima di finire fuori strada. L’impatto violentissimo purtroppo è costato la vita alla ragazza, morta sul colpo.

Inutili i disperati tentativi di rianimarla, con l’intervento di ambulanza, automedica e pure l’elisoccorso. Gravi le condizioni del marito, che ha riportato varie fratture ma non è mai stato in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, che non hanno dubbi in merito: nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.