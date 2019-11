Schianto tra auto davanti alle Poste, due donne portate in ospedale

Brutto incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato, lungo al Statale 45bis a San Zeno Naviglio. Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate mentre transitavano nel tratto di Statale che attraversa il paese, a poca distanza dall'ufficio postale.

L'allarme al 112 è scattato poco prima dell'1.30; sul posto si sono precipitate due ambulanze. Al volante dei veicoli due donne di 54 e 65 anni: entrambe hanno riportato lesioni serie e sono state portate alla Poliambulanza e al Città di Brescia, dove sono state ricoverate in codice giallo.

Per i rilievi sono intervenuti con una pattuglia gli agenti della Stradale di Brescia, che ora dovranno accertare le eventuali responsabilità del sinistro.