Furibonda lite di coppia, lei apre la portiera e si lancia dall'auto in corsa

Litiga in auto con un uomo e, al culmine della furibonda discussione, apre la portiera si lancia dalla macchina in corsa. Un episodio che poteva anche avere gravi conseguenze, quello avvenuto sabato pomeriggio a San Zeno.

Per fortuna la donna, rovinata inevitabilmente sull'asfalto, non ha rimediato gravi traumi e non è stata travolta dalle altre auto in transito. Anzi, sono stati proprio gli automobilisti che hanno assisto alla scena ad allertare il 112 e a prestarle i primi soccorsi. Una volta dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna protagonista della vicenda si sarebbe lanciata autonomamente dal veicolo in movimento: avrebbe rimediato solo qualche contusione ed è stata trasportata all'ospedale Poliambulanza dove è stata medicata e trattenuta in osservazione.