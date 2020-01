Auto travolge un cantiere, investe un operaio e si schianta contro una ruspa

Pauroso incidente stradale nella Bassa bresciana venerdì 17 gennaio. Verso le 15.30, a San Paolo, un'utilitaria Peugeot ha travolto - per cause ancora da accertare - le transenne di sicurezza di un cantiere a lato della Quinzanese, finendo per investire un operaio impegnato nei lavori di posa della fibra ottica. Nel sinistro è rimasto ferito anche il conducente dell'auto, che ha finito per schiantarsi contro un mezzo pesante presente nel cantiere.



Per i soccorsi sono state inviate le ambulanze della Croce Verde di Orzinuovi e della Croce Bianca del Dominato Leonense, insieme all'auto medica dell’Asst del Garda.



Entrambi i feriti, un 26enne e un 48enne, sono stati portati in ospedale: hanno riportato lesioni serie, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sono stati ricoverati in codice giallo. Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dai carabinieri di Verolanuova.