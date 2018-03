Auto contro un palo, poi si ribalta: uomo estratto dall'abitacolo

Prima lo schianto contro un paletto, poi l'auto che finisce fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Se l'è vista davvero brutta l'uomo al volante: è rimasto intrappolato nell'abitacolo della sua Panda, finchè sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere.

Tutto è accaduto intorno alle 11.45 di giovedì mattina a San Felice del Benaco, lungo via Roseto, una strada sterrata che conduce a Punta del Corno: a chiamare i soccorsi è stato un residente, che nel rincasare ha visto l'auto ribaltata.

Negli istanti successivi all'incidente per l'anziano si è temuto il peggio, tanto la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso, che è atterrato nel giardino di un'abitazione. L'anziano alla guida, un 80enne della zona, non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato seri traumi.

Una volta estratto dall'abitacolo è stato soccorso dai volontari del Cosp di Bedizzole e poi trasportato all'ospedale di Gavardo. Le sue condizioni non sarebbero critiche e non sarebbe in pericolo di vita: è stato ricoverato in codice giallo.

Ancora da chiarire le cause all'origine dello schianto: forse un malore o, molto più probabilmente, un attimo di distrazione. A stabiliro saranno gli agenti della Polizia Locale di San Felice, giunti sul posto per i rilievi di rito.