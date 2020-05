In sella alla sua moto precipita nel dirupo: ora rischia anche una multa

Non solo una brutta, bruttissima caduta in un dirupo che gli è costata un ricovero in ospedale in elicottero (per fortuna in codice giallo, niente di così grave): la sua posizione è ora al vaglio della Polizia Locale di Salò che potrebbe anche multarlo per aver violato le disposizioni per il contenimento del Coronavirus. Gli accertamenti sono in corso: si saprà sicuramente qualcosa nelle prossime ore.

Agli agenti ha riferito di essersi allontanato da casa (abita comunque in zona) a bordo della sua moto da cross solo per cercare il suo cane. Tutto è successo poco dopo le 10.30 nella frazione di Serniga: è qui che il centauro di 59 anni ha perso il controllo della sua moto ed è precipitato per diversi metri in una scarpata

L’allarme in codice rosso

E’ stato l’amico che era con lui a dare l’allarme: la centrale operativa si è mobilitata in codice rosso. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale, i volontari dell’Anc di Roè Volciano, il Soccorso alpino, i Vigili del Fuoco. Da Brescia è stato fatto decollare l’elicottero, che ha poi provveduto al trasferimento in ospedale.

Ci sono volute quasi due ore per recuperare il ferito, che è sempre rimasto cosciente: non così gravi le sue ferite, con qualche contusione e un trauma all’addome. Allarme rientrato, ma di certo una mattinata movimentata. Dal 4 maggio, con la lenta ripresa della Fase 2, si attende anche un incremento degli incidenti stradali.