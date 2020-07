Sbalzato dalla sella, biker cade in una scarpata: soccorso dall'eliambulanza

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto, finendo in una scarpata. È quanto accaduto a un motociclista 57enne nel pomeriggio di mercoledì.

L'allarme è scattato verso le 15.15 dalla località Bagnolo, zona boschiva sopra l'abitato di Salò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Salò e l'eliambulanza. Sbalzato dalla sella, il biker era scivolato in una scarpata: sono stati proprio i pompieri a raggiungerlo e recuperarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 57enne è poi stato caricato a bordo dell'elisoccorso e trasferito all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Avrebbe rimediato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice giallo. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata ai Carabinieri.