Contro un'auto durante un sorpasso, motociclista ‘vola’ sull’asfalto

Incidente tra un'auto e una moto domenica sera lungo la statale 45bis, in territorio comunale di Salò. Lo scontro è avvenuto attorno alle 19.30.



Stando a una prima ricostruzione, l'auto, una Volkswagen Golf guidata da un turista tedesco di 68 anni, stava svoltando a sinistra. Un motociclista di 30 anni non si è accorto della manovra mentre procedeva nella stessa direzione e, nel corso di un sorpasso, è finito contro la fiancata della macchina.

Perso il controllo della sua Suzuki, è caduto rovinosamente a terra strisciando sull'asfalto. E' stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Gavardo: avrebbe riportato lesioni non di grave entità, come suggerisce il ricovero avvenuto in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Stradale si Salò.