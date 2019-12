Mancata precedenza, frontale all'incrocio: ragazzo in ospedale

Una precedenza mancata, poi lo schianto frontale tra due utilitarie. Tanta paura, sabato pomeriggio, a Salò per un incidente avvenuto lungo via Zette. Tutto è accaduto verso le 14.30, coinvolte nel sinistro: una Fiat Punto, guidata da un 23enne, e una Citroen C1 con a bordo una donna di 56 anni e un uomo di 69.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza, oltre a due pattuglie della polizia locale, per i rilievi e la gestione del traffico.

Per fortuna l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: solo per il 23enne che era al volante della Punto si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Gavardo. Per lui traumi e forse una frattura agli arti inferiori, ma nulla di grave.