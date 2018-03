Falciato da un’auto mentre attraversa la strada: uomo in gravi condizioni

Un uomo di 87 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia, dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Europa a Salò, nel tratto tra Cunettone e la chiesa di Villa.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di giovedì mattina: l’87enne è stato travolto da un’auto guidata da una donna, che sopraggiungeva dai Tormini. Stando a una prima ricostruzione, pare che l’automobilista non abbia visto il pedone a causa del sole radente.

Il ferito è stato portato dall’ambulanza dei volontari del Garda in località Prato Maggiore, dove l’attendeva l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia.