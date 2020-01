Spaventoso incidente vicino all’asilo, 86enne soccorso dall’eliambulanza

Tanta paura giovedì mattina a Cunettone di Salò, nei pressi della una scuola materna: un Ape Car si è ribaltato lungo via Cavagnina e per il conducente si è inizialmente temuto il peggio. È successo attorno alle 8: in pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Non solo: da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo, un uomo di 86 anni, dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia a bordo dell'eliambulanza. L’anziano avrebbe riportato numerosi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Salò che sta effettuando i rilevi di rito, ma stando alle prime informazioni trapelate l’86enne avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito ruote all’aria, dopo aver urtato un gradino.